Свет в океане
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Свет в океане

Свет в океане (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.22016, The Light Between Oceans
Драмы, Мелодрамы124 мин16+

Сюжет

Вернувшийся с войны смотритель маяка Том встречает трепетную девушку по имени Изабель. Зародившаяся между ними любовь полностью преображает Изабель и возвращает опустошенному Тому веру в жизнь. Молодожены поселяются на уединенном острове, к берегу которого однажды пристает лодка с новорожденной девочкой...

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свет в океане»

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