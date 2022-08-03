Хищники (фильм, 2020) смотреть онлайн

Судьбы двух римских семей пересекаются из-за нелепой случайности. Семья Павоне — утонченные интеллектуалы и буржуа, живущие в центре Рима. Семья Висмара из небогатого пригорода — дерзкие пролетарии и… неофашисты. Два противоположных мира сталкиваются, и последствия этого будут неожиданными для всех.

