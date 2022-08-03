Хищники
Wink
Фильмы
Хищники
5.42020, Хищники
Драма, Комедия104 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Хищники (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Судьбы двух римских семей пересекаются из-за нелепой случайности. Семья Павоне — утонченные интеллектуалы и буржуа, живущие в центре Рима. Семья Висмара из небогатого пригорода — дерзкие пролетарии и… неофашисты. Два противоположных мира сталкиваются, и последствия этого будут неожиданными для всех.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.2 IMDb