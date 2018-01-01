Wink
Хищники
Актёры и съёмочная группа фильма «Хищники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хищники»

Режиссёры

Пьетро Кастеллитто

Pietro Castellitto
Режиссёр

Актёры

Массимо Пополицио

Massimo Popolizio
АктёрPierpaolo Pavone
Пьетро Кастеллитто

Pietro Castellitto
АктёрFederico Pavone
Анита Каприоли

Anita Caprioli
АктрисаGaia
Нандо Паоне

Nando Paone
АктёрNicola Fiorillo
Мануэла Мандраккиа

Manuela Mandracchia
АктрисаLudovica Pensa in Pavone
Джорджо Монтанини

Giorgio Montanini
АктёрClaudio Vismara
Дарио Кассини

Dario Cassini
АктёрBruno Parise
Марция Убальди

Marzia Ubaldi
АктрисаSignora Ines
Джулия Петрини

Giulia Petrini
АктрисаTeresa
Лилиана Фьорелли

Liliana Fiorelli
АктрисаPaola

Сценаристы

Пьетро Кастеллитто

Pietro Castellitto
Сценарист

Продюсеры

Лаура Паолуччи

Laura Paolucci
Продюсер
Доменико Прокаччи

Domenico Procacci
Продюсер