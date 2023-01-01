Фильмы ужасов

Фильмы ужасов — лучший способ получить заряд адреналина, ничем не рискуя. Если вам по душе зловещие сюжеты, подборка фильмов ужасов ждет вас в онлайн-кинотеатре Wink! Коллекция включает как классику жанра: «Звонок», «Андалузский пес», «Сердце Ангела», так и свежие новинки, которые исследуют самые темные уголки человеческого сознания: «Не говори никому», «Близнец», «Проклятие дудочника», «Королевство зверей». Для тех, кто особенно любит американские фильмы ужасов, в подборке есть ленты «Техасская резня бензопилой», «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом», «Не дыши», «Тебе конец!» и «Власть страха». Не пропустите ленты Ари Астера «Солнцестояние» и «Все страхи Бо», а также фильмы о паранормальных явлениях «Красные огни» и «Астрал». Если вы хотите бесплатно смотреть фильмы ужасов, то обратите внимание на хорроры «Маяк», «Страна призраков», «Реинкарнация» и «Зло». Рекомендуем оформить подписку на видеосервис Wink, чтобы фильмы ужасов смотреть онлайн без рекламы!