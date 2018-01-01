Фильмы и сериалы про будущее
Фильмы и сериалы про будущее

Фантастические приключения, новые технологии и антиутопии: коллекция историй о том, что нас ждет впереди.

Постер к фильму Пришельцы. Назад в будущее 2024
8.7

Пришельцы. Назад в будущее

2024, 117 мин
Постер к фильму Королевство зверей 2023
7.5

Королевство зверей

2023, 122 мин
Постер к фильму Предчувствие 2023
6.3

Предчувствие

2023, 140 мин
Постер к фильму Круче некуда 2023
8.7

Круче некуда

2023, 98 мин
Постер к фильму Космос. Смерть. Роботы 2023
5.9

Космос. Смерть. Роботы

2023, 83 мин
Постер к фильму Блуждающая земля 2 2023
8.0

Блуждающая земля 2

2023, 166 мин
Постер к фильму Марс Экспресс 2023
8.1

Марс Экспресс

2023, 88 мин
Постер к фильму Белое пластиковое небо 2023
7.4

Белое пластиковое небо

2023, 107 мин
Постер к фильму Пацан против всех 2023
7.7

Пацан против всех

2023, 106 мин
Постер к фильму Мечты робота 2023
8.6

Мечты робота

2023, 102 мин
Постер к фильму Новая реальность 2022
7.2

Новая реальность

2022, 81 мин
Постер к фильму Ложная память 2022
6.7

Ложная память

2022, 98 мин
Постер к фильму Воины будущего 2022
7.2

Воины будущего

2022, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пришельцы 2022
8.0

Пришельцы

2022, 136 мин
Постер к фильму Больше, чем люди 2022
7.4

Больше, чем люди

2022, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Преступления будущего 2022
4.1

Преступления будущего

2022, 102 мин
Постер к фильму Эра выживания 2022
6.7

Эра выживания

2022, 109 мин
Постер к фильму Администратор прощаний. Введение 2022
5.8

Администратор прощаний. Введение

2022, 16 мин
Постер к фильму Ночные налетчики 2021
6.6

Ночные налетчики

2021, 96 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рассказы из будущего 2020
5.0

Рассказы из будущего

2020, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Поколение вояджер 2020
7.7

Поколение вояджер

2020, 103 мин
Постер к фильму 2067: Петля времени 2020
7.3

2067: Петля времени

2020, 109 мин
Постер к фильму Райские холмы 2019
7.6

Райские холмы

2019, 90 мин
Постер к фильму Сингулярность 2017
6.5

Сингулярность

2017, 88 мин
Постер к фильму Валериан и город тысячи планет 2017
9.3

Валериан и город тысячи планет

2017, 131 мин
Постер к фильму Посвященный 2014
8.8

Посвященный

2014, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1 2014
9.2

Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

2014, 117 мин
Постер к фильму Страховщик 2014
8.0

Страховщик

2014, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Она 2013
7.9

Она

2013, 120 мин
Постер к фильму Сквозь снег 2013
8.0

Сквозь снег

2013, 120 мин
Постер к фильму Голодные игры: И вспыхнет пламя 2013
9.3

Голодные игры: И вспыхнет пламя

2013, 140 мин
Постер к фильму Петля времени 2012
8.6

Петля времени

2012, 114 мин
Бесплатно
Постер к фильму Области тьмы 2011
9.3

Области тьмы

2011, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последняя любовь на Земле 2011
7.9

Последняя любовь на Земле

2011, 88 мин
Постер к фильму Вавилон Н.Э. 2008
8.8

Вавилон Н.Э.

2008, 96 мин
Постер к фильму Беовульф 1999
7.8

Беовульф

1999, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Патруль времени 1994
8.9

Патруль времени

1994, 93 мин
Постер к фильму Терминатор 2: Судный день 1991
9.6

Терминатор 2: Судный день

1991, 147 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вспомнить все 1990
9.2

Вспомнить все

1990, 108 мин
Бесплатно