Фильмы и сериалы про будущее
Фантастические приключения, новые технологии и антиутопии: коллекция историй о том, что нас ждет впереди.
8.7
Пришельцы. Назад в будущее
2024, 117 мин
7.5
Королевство зверей
2023, 122 мин
6.3
Предчувствие
2023, 140 мин
8.7
Круче некуда
2023, 98 мин
5.9
Космос. Смерть. Роботы
2023, 83 мин
8.0
Блуждающая земля 2
2023, 166 мин
8.1
Марс Экспресс
2023, 88 мин
7.4
Белое пластиковое небо
2023, 107 мин
7.7
Пацан против всех
2023, 106 мин
8.6
Мечты робота
2023, 102 мин
7.2
Новая реальность
2022, 81 мин
6.7
Ложная память
2022, 98 мин
7.2
Воины будущего
2022, 69 мин
Бесплатно
8.0
Пришельцы
2022, 136 мин
7.4
Больше, чем люди
2022, 91 мин
Бесплатно
4.1
Преступления будущего
2022, 102 мин
6.7
Эра выживания
2022, 109 мин
5.8
Администратор прощаний. Введение
2022, 16 мин
6.6
Ночные налетчики
2021, 96 мин
Бесплатно
5.0
Рассказы из будущего
2020, 85 мин
Бесплатно
7.7
Поколение вояджер
2020, 103 мин
7.3
2067: Петля времени
2020, 109 мин
7.6
Райские холмы
2019, 90 мин
6.5
Сингулярность
2017, 88 мин
9.3
Валериан и город тысячи планет
2017, 131 мин
8.8
Посвященный
2014, 93 мин
Бесплатно
9.2
Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
2014, 117 мин
8.0
Страховщик
2014, 105 мин
Бесплатно
7.9
Она
2013, 120 мин
8.0
Сквозь снег
2013, 120 мин
9.3
Голодные игры: И вспыхнет пламя
2013, 140 мин
8.6
Петля времени
2012, 114 мин
Бесплатно
9.3
Области тьмы
2011, 100 мин
Бесплатно
7.9
Последняя любовь на Земле
2011, 88 мин
8.8
Вавилон Н.Э.
2008, 96 мин
7.8
Беовульф
1999, 89 мин
Бесплатно
8.9
Патруль времени
1994, 93 мин
9.6
Терминатор 2: Судный день
1991, 147 мин
Бесплатно
9.2
Вспомнить все
1990, 108 мин
Бесплатно