Больше, чем люди (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фантастический боевик с Симу Лю, Джорданой Брюстер и Сэмом Уортингтоном о мире будущего, в котором среди людей живут разумные андроиды — точные копии погибших когда-то людей. В мире, где грань между человеком и искусственным интеллектом почти стерлась, появляются новые андроиды-репликанты, практически не отличающиеся от людей. Они должны следовать четырем правилам: не причинять вреда людям, не модифицировать себя и других репликантов, не совершать преступлений против правоохранительных органов и подчиняться командам своих хозяев-людей. Эван страдает от кошмаров, в которых переживает свою смерть. Рассказав об этом своей жене Фэй, он с ужасом узнает, что является андроидом со вживленной памятью реального человека. После этого Фэй решает отправить его в отель для репликантов, пока она пытается понять, что делать дальше. В отеле с Эваном связывается Кейси, который предлагает ему путь к свободе — надо всего лишь преодолеть встроенные в него ограничения.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
- ЭМРежиссёр
Эйприл
Маллен
- Актёр
Робби
Амелл
- ДБАктриса
Джордана
Брюстер
- СЛАктёр
Симу
Лю
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- АСАктриса
Алисия
Санс
- МЛАктриса
Маса
Лиждек
- КЛАктриса
Кристин
Л. Нгуйен
- СГАктриса
Саманта
Гелт
- Актёр
Конрад
Коутс
- РКСценарист
Райан
Кристофер Черчилль
- ТДПродюсер
Тим
Дойрон
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина