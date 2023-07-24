Больше, чем люди (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Фантастический боевик с Симу Лю, Джорданой Брюстер и Сэмом Уортингтоном о мире будущего, в котором среди людей живут разумные андроиды — точные копии погибших когда-то людей. В мире, где грань между человеком и искусственным интеллектом почти стерлась, появляются новые андроиды-репликанты, практически не отличающиеся от людей. Они должны следовать четырем правилам: не причинять вреда людям, не модифицировать себя и других репликантов, не совершать преступлений против правоохранительных органов и подчиняться командам своих хозяев-людей. Эван страдает от кошмаров, в которых переживает свою смерть. Рассказав об этом своей жене Фэй, он с ужасом узнает, что является андроидом со вживленной памятью реального человека. После этого Фэй решает отправить его в отель для репликантов, пока она пытается понять, что делать дальше. В отеле с Эваном связывается Кейси, который предлагает ему путь к свободе — надо всего лишь преодолеть встроенные в него ограничения.

