Биография

Конрад Коутс – актер, родился 12 июля 1970 года. Фильмография насчитывает более 120 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в фильмах «Собачья жизнь 2», «Значит, война», «Пила 2», многосерийных кинолентах «Детектив Дрезден: Секретные материалы», «Расследования авиакатастроф», «Сверхъестественное», «Грань», «Расследования Мердока». Конрад Коутс родился в Лондоне в семье иммигрантов с Ямайки. В юном возрасте он переехал в Канаду, где получил образование. После школы он работал в местных и региональных театрах. Свою кинокарьеру начал в 1985 году. Дебютным фильмом Конрада Коутса стал многосерийный детективный триллер «Автостопщик». Затем актер участвовал в сериале «Мое второе я». В 1997 году снялся в многосерийном боевике «Ее звали Никита». В 1999 году на экраны вышел фантастический боевик «Охотники за древностями» с участием актера. Широкую известность принесла Конраду Коутсу роль отца Джимми Брукса в сериале «Деграсси: Следующее поколение». В 2003 году актер снялся в телевизионной киноленте «Расследования авиакатастроф». В 2005 году был задействован в сериале «Сверхъестественное». В 2008 году участвовал в рейтинговом фантастическом детективе «Грань».