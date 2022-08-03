Последняя любовь на Земле (фильм, 2011) смотреть онлайн

Последняя любовь на Земле
Последняя любовь на Земле

Последняя любовь на Земле

7.82011, Perfect Sense
Фантастика, Драма88 мин18+

О фильме

По непонятным причинам, люди на всей планете начинают терять чувства, одно за другим. Майкл и Сьюзан считают свои отношения несерьезными, но на всеобщем фоне потери чувств они понимают, что уже не смогут друг без друга. Но что же делать, когда пропадут последние чувства?

Страна
Великобритания, Швеция, Дания, Ирландия
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

