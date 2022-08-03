Последняя любовь на Земле (фильм, 2011) смотреть онлайн

По непонятным причинам, люди на всей планете начинают терять чувства, одно за другим. Майкл и Сьюзан считают свои отношения несерьезными, но на всеобщем фоне потери чувств они понимают, что уже не смогут друг без друга. Но что же делать, когда пропадут последние чувства?

