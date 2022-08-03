Последняя любовь на Земле (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.82011, Perfect Sense
Фантастика, Драма88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
По непонятным причинам, люди на всей планете начинают терять чувства, одно за другим. Майкл и Сьюзан считают свои отношения несерьезными, но на всеобщем фоне потери чувств они понимают, что уже не смогут друг без друга. Но что же делать, когда пропадут последние чувства?
СтранаВеликобритания, Швеция, Дания, Ирландия
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Маккензи
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Юэн
Бремнер
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- Актёр
Дэнис
Лосон
- Актриса
Конни
Нильсен
- АМАктёр
Аластер
Маккензи
- АМАктриса
Анамария
Маринка
- ЛТАктриса
Лорен
Томпани
- ШААктриса
Шабана
Ахтар Бакхш
- КФСценарист
Ким
Фупц Окесон
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- БКПродюсер
Брайан
Коффи
- ТБХудожница
Триша
Биггар
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер