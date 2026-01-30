Зубковой подбрасывают посылку с отрубленной головой. Десять лет назад была подобная серия. Подозреваемый признался в одном убийстве из-за улики, найденного у него топора. Недавно он вышел на свободу. Фомин сомневается, что этот человек - маньяк.

