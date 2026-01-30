Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

На цепи
Наш спецназ
3-й сезон
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Фомин с сыном посещают авторынок с целью купить Гарику подержанную машину. Их видят угонщики, которые похищают автомобили. При этом исчезают и продавцы-водители. Бандиты думают, что Фомин пришел по их душу.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

