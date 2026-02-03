Наш спецназ (сериал, 2026) сезон 6 смотреть онлайн

Отряд «Трефы» с командиром Фоминым выезжает на операцию в Калининградскую область, чтобы перехватить сообщников киллера. Смотреть «Наш спецназ. Калининград» будет интересно поклонникам оригинального сериала «Пятого канала» с Сергеем Горобченко.



В питерском порту проходит сложная операция, в результате которой отряд спецназа «Трефы» устраняет киллера по кличке Гольф. Однако скоро становится понятно: Гольф — только один из участников преступного сговора, а его сообщники ведут дела в Калининградской области. К счастью, командир отряда Илья Фомин похож на ликвидированного киллера, поэтому решает заселиться в гостиницу по документам Гольфа и раскопать подробности о его банде. Однако поездка оканчивается жестокой перестрелкой, и теперь «Трефам» понадобятся все их навыки, чтобы справиться с врагом.



