Наш спецназ (сериал, 2026) сезон 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Отряд «Трефы» с командиром Фоминым выезжает на операцию в Калининградскую область, чтобы перехватить сообщников киллера. Смотреть «Наш спецназ. Калининград» будет интересно поклонникам оригинального сериала «Пятого канала» с Сергеем Горобченко.
В питерском порту проходит сложная операция, в результате которой отряд спецназа «Трефы» устраняет киллера по кличке Гольф. Однако скоро становится понятно: Гольф — только один из участников преступного сговора, а его сообщники ведут дела в Калининградской области. К счастью, командир отряда Илья Фомин похож на ликвидированного киллера, поэтому решает заселиться в гостиницу по документам Гольфа и раскопать подробности о его банде. Однако поездка оканчивается жестокой перестрелкой, и теперь «Трефам» понадобятся все их навыки, чтобы справиться с врагом.
Чтобы узнать, что ждет питерский отряд на Янтарном берегу, смотрите сериал «Наш спецназ. Калининград» онлайн на Wink.
Рейтинг
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев