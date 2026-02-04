Тайна фройляйн Эльзы. Часть 1
Wink
Сериалы
Наш спецназ
Наш спецназ. Калининград
Тайна фройляйн Эльзы. Часть 1
9.12026, Тайна фройляйн Эльзы. Часть 1
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Наш спецназ (сериал, 2026) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Пряников и Богатов идут в старый особняк к пожилой родственнице Лизы Пряниковой. Они находят её мертвой, Богатова кто-то бьет по голове, а вызванного соседкой бойца местной Росгвардии убивают. Откуда взялся криминал в этом мирном районе?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»