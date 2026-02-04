Вторая жизнь Калигулы. Часть 2
Вторая жизнь Калигулы. Часть 2
9.1
2026, Вторая жизнь Калигулы. Часть 2
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2026) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Собровцы находят в квартире убитого оператора флешку. Она зашифрована. Выясняется, что оператор работал на Калигулу. Силовики считали, что этот злодей, занимавшийся контрабандой девушек, давно мертв. Но Калигула жив. Он переключился на другой криминальный бизнес.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

