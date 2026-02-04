Наш спецназ (сериал, 2026) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыНаш спецназНаш спецназ. КалининградВторая жизнь Калигулы. Часть 2
9.12026, Вторая жизнь Калигулы. Часть 2
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2026) сезон 6 серия 8
Сезоны и серии
О сериале
Собровцы находят в квартире убитого оператора флешку. Она зашифрована. Выясняется, что оператор работал на Калигулу. Силовики считали, что этот злодей, занимавшийся контрабандой девушек, давно мертв. Но Калигула жив. Он переключился на другой криминальный бизнес.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев