Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 3
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 6
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 9
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 10
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 11
- 18+41 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 12
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 13
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 14
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 15
- 18+41 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 16
- 18+41 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 17
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 18
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 19
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 20
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 21
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 22
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 23
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 24
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 25
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 26
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 27
- 18+42 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 28
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 29
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 30
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 31
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 1 Серия 32
О сериале
Опасные задания и непрекращающаяся борьба с преступностью: окунитесь в мир сложных расследований с группой бойцов специального назначения и не пропустите захватывающий боевик с Алексеем Кравченко «Наш спецназ» — 1 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с отрядом высокопрофессиональных оперативников под командованием Виктора Фирсова. Воспитанный отцом-легендой, мужчина продолжает семейные традиции и руководит группой «Трефы», готовой в любой момент откликнуться на экстренные вызовы. От охоты за наркобаронами до расследования хитрых преступлений — каждый день для Фирсова и его команды становится борьбой за справедливость и порядок в городских джунглях. Вместе с верными товарищами, которых он лично обучал и на которых может положиться как на себя, Виктор раскрывает запутанные дела и преследует особо опасных преступников.
Не упустите шанс заглянуть в жизнь тех, кто стоит на страже закона, и скорее включайте детективный сериал «Наш спецназ» — онлайн смотреть в хорошем качестве 2022 года вы можете уже сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев