Опасные задания и непрекращающаяся борьба с преступностью: окунитесь в мир сложных расследований с группой бойцов специального назначения и не пропустите захватывающий боевик с Алексеем Кравченко «Наш спецназ» — 1 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с отрядом высокопрофессиональных оперативников под командованием Виктора Фирсова. Воспитанный отцом-легендой, мужчина продолжает семейные традиции и руководит группой «Трефы», готовой в любой момент откликнуться на экстренные вызовы. От охоты за наркобаронами до расследования хитрых преступлений — каждый день для Фирсова и его команды становится борьбой за справедливость и порядок в городских джунглях. Вместе с верными товарищами, которых он лично обучал и на которых может положиться как на себя, Виктор раскрывает запутанные дела и преследует особо опасных преступников.



Не упустите шанс заглянуть в жизнь тех, кто стоит на страже закона, и скорее включайте детективный сериал «Наш спецназ» — онлайн смотреть в хорошем качестве 2022 года вы можете уже сейчас на видеосервисе Wink!

