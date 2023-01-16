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Наш спецназ
1-й сезон

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

9.22022, Наш спецназ. Сезон 1 32 серии
Детектив, Боевик18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Опасные задания и непрекращающаяся борьба с преступностью: окунитесь в мир сложных расследований с группой бойцов специального назначения и не пропустите захватывающий боевик с Алексеем Кравченко «Наш спецназ» — 1 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с отрядом высокопрофессиональных оперативников под командованием Виктора Фирсова. Воспитанный отцом-легендой, мужчина продолжает семейные традиции и руководит группой «Трефы», готовой в любой момент откликнуться на экстренные вызовы. От охоты за наркобаронами до расследования хитрых преступлений — каждый день для Фирсова и его команды становится борьбой за справедливость и порядок в городских джунглях. Вместе с верными товарищами, которых он лично обучал и на которых может положиться как на себя, Виктор раскрывает запутанные дела и преследует особо опасных преступников.

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Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»