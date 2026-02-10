Наш спецназ. Карачаево-Черкесия
Wink
Сериалы
Наш спецназ
Наш спецназ. Карачаево-Черкесия

Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 7 смотреть онлайн

9.12025, Наш спецназ. Карачаево-Черкесия 4 серии
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Собровцы в ходе операции по освобождению заложника, похищенного в Санкт-Петербурге, оказываются в Карачаево-Черкесии. Выследив логово бандитов, они расправляются с ними и спасают парня. Однако на этом их работа в Карачаево-Черкесии не закончится. «Трефы» станут свидетелями других преступлений и не смогут остаться в стороне. Под ударом окажутся уже не только они, но и прибывшая в республику закрывать дело о похищении следователь Наталья Зубкова, а также майор Кречетов.


Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»