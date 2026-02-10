Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 7 смотреть онлайн

Собровцы в ходе операции по освобождению заложника, похищенного в Санкт-Петербурге, оказываются в Карачаево-Черкесии. Выследив логово бандитов, они расправляются с ними и спасают парня. Однако на этом их работа в Карачаево-Черкесии не закончится. «Трефы» станут свидетелями других преступлений и не смогут остаться в стороне. Под ударом окажутся уже не только они, но и прибывшая в республику закрывать дело о похищении следователь Наталья Зубкова, а также майор Кречетов.





