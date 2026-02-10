Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 7 смотреть онлайн

WinkСериалыНаш спецназНаш спецназ. Карачаево-Черкесия
9.12025, Наш спецназ. Карачаево-Черкесия 4 серии
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Собровцы в ходе операции по освобождению заложника, похищенного в Санкт-Петербурге, оказываются в Карачаево-Черкесии. Выследив логово бандитов, они расправляются с ними и спасают парня. Однако на этом их работа в Карачаево-Черкесии не закончится. «Трефы» станут свидетелями других преступлений и не смогут остаться в стороне. Под ударом окажутся уже не только они, но и прибывшая в республику закрывать дело о похищении следователь Наталья Зубкова, а также майор Кречетов.
8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев