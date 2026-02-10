Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

«Трефы» собираются домой, когда приезжает опер Кречетов. Он расследует убийство астронома Нестеровой. Следы убийцы ведут в Карачаевск. Обсерватории в Пулково и в Карачаево-Черкесии тесно сотрудничают. Боевики что-то замышляют, и это связано с местной обсерваторией.

