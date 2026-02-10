Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Карачаево-Черкесия. Элизиум. Часть 2
Карачаево-Черкесия. Элизиум. Часть 2
9.12025, Карачаево-Черкесия. Элизиум. Часть 2
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
О сериале

«Трефы» пытаются выяснить, почему убили эколога Сатина. Директор агрофирмы уверен, что Статина убили, потому что он перешел дорогу серьезным людям. Фомин считает, что и директору грозит опасность.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

