Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 8 смотреть онлайн

Наш спецназ
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
О сериале

Отряд “Трефы” снова в Ингушетии. Они приехали спасать похищенных дочерей снайпера Сергея Богатова. В гостеприимной горной республике наших спецназовцев встречают, как родных: здесь не забыли, как прошлым летом петербургский отряд помог найти и задержать опасных преступников. Но похитители выдвигают особое условие: снайпер Богатов должен убить одного из своих ингушских коллег ради спасения дочерей. «Трефы» помогают своему товарищу имитировать убийство и одновременно ищут заложниц.

Россия
Боевик, Детектив

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

