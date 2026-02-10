Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 8 смотреть онлайн

Отряд “Трефы” снова в Ингушетии. Они приехали спасать похищенных дочерей снайпера Сергея Богатова. В гостеприимной горной республике наших спецназовцев встречают, как родных: здесь не забыли, как прошлым летом петербургский отряд помог найти и задержать опасных преступников. Но похитители выдвигают особое условие: снайпер Богатов должен убить одного из своих ингушских коллег ради спасения дочерей. «Трефы» помогают своему товарищу имитировать убийство и одновременно ищут заложниц.

