Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

Гайтемир сообщает Идрису Доурбекову, что его хотят убить. Выясняется, что он сталкивался с майором Амирхановым из угрозыска, которого убили месяц назад. Десять лет назад через Идриса снял дом один иностранец. Он показался очень странным, Идрис посоветовался с Амирхановым. Арендатор оказался террористом, его ликвидировали. Это был Камаль, сын Джамала. Фомин думает, что Джамал мстит за сына. Убили Амирханова, заказали Асхаба и Идриса. После смерти Амирханова ввели режим КТО, поэтому злодеи с помощью шантажа привлекли Богатова и хотят, чтобы смерть выглядела как несчастный случай. Имитируют смерть Идриса: Богатов стреляет, машина (без Идриса) теряет управление, падает с обрыва и взрывается. Богатов снимает на видео. На машине каршеринга бандитов нет джипиэс трекеров, но можно отследить, где их сняли. Тайпан и Туча находят логово бандитов и расправляются с ними. Ланцет едет к сараю, где Богатову передают заказы. Он видит, как сарай минируют, едет следом за бандитом до дома Саида, где держат заложниц. Богатову велят ехать за новым заданием. Теперь ему нужно изобразить свою смерть. Колодин и Асхаб расправляются с тремя бандитами в больнице, четвертого заставляют позвонить Саиду и сказать, что Асхаб мертв. Камера у сарая снимает, как «взрывается» Богатов. Саид звонит заказчику: можно прилетать! Собровцы врываются к Саиду, освобождают заложниц. Богатов убивает Саида. Прилетевшего Джамала задерживают в аэропорту.

