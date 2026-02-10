Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн
В деревне удается найти ещё одного браконьера. Он признается, что руководил ими Гурам. Шкуры, рога убитых животных и яйца редких птиц отвозили в Геленджик, брату Гурама, а тот переправлял товар морем в Грузию или Турцию. С утра Гурам повез в заповедник бизнесмена из Магаса. Фомин думает, что его заманили на охоту, чтобы убить там по-тихому. Балаган с подручным похищают ингушскую девушку Яху. Фомин видит фото Балагана по телевизору – его разыскивают за убийство полицейских и похищение крупной партии наркотиков. Он понимает, что разборка в заповеднике связана с тем, что Балаган ищет способ переправить товар получателям. Цыпалов хотел им помочь, но потом испугался. И его убрали. Цыпалов производил ткани, их вывозят в том числе и в Грузию. На складе ткацкого цеха пусто. Машина с товаром уехала в сторону грузинской границы. На столе заместителя Цыпалова, Халидова стоит фото Яхи. Двое собровцев догоняют грузовичок и ничего не находят в тканях. За ними наблюдает из кабины бандит Балагана. Халидов признается, что его дочь похитили. Яху вернут, когда грузовик переедет границу. Фомина осенило, что ткани пропитали наркотой. Так и есть. Из бандита-экспедитора выбивают адрес, где держат заложницу. Но Балагана и Яхи там уже нет. Балаган эсэмэской назначает своему бандиту место встречи. Собровцы находят и ликвидируют Балагана, освобождают девушку.
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев