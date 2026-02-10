Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

Наш спецназ. Ингушетия 2. Капитанские дочки. Часть 1
Наш спецназ. Ингушетия 2
Наш спецназ. Ингушетия 2. Капитанские дочки. Часть 1
9.12025, Наш спецназ. Ингушетия 2. Капитанские дочки. Часть 1
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
О сериале

Колодин с Дианой и её младшей сестрой Таней прилетают в Ингушетию на отдых. Путевку в гостиницу с большой скидкой предложил местный житель, которому Диана помогла в Питере как сотрудник полиции. Взяв такси, компания отправляется к месту отдыха. Уже на трассе за ними увязывается машина бандитов. Адрес оказывается неверным, там пусто. Бандиты стреляют по такси и убивают водителя. Колодин из пистолете первого бандита убивает второго, дерется с первый. Диана и Таня убегают. Появляется ещё одна машина с бандитами, девочек на ней увозят. Избитый до полусмерти Колодин остается на дороге. Прилетает Богатов. Колодина без сознания находят в больнице. Богатов вызывает собровцев, потому что дочек похитили. В отеле Богатова ждет бандит. Он связывает его по телефону с Саидом. Богатов убеждается, что дочки живы. Ему велят взять машину напрокат и ехать по координатам. Он едет и в сарае в горах находит фото Асхаба и снайперскую винтовку. Тайпан, Туча и Ланцет, приехав, поселяются у Гайтемира из местного СОБРа. Фомин находит Богатова. Тот должен убить капитана Асхаба Гаппархоева и снять на видео. И чтобы выглядело это как несчастный случай. Разрабатывают операцию и имитируют ранение Асхаба Богатовым во время захвата скотокрадов. Асхаба увозят в больницу. Саид недоволен, что Асхаб не мертв. Он говорит, что в сарае Богатова ждет сюрприз. Там папка с новой целью, с фото Идриса.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

