Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн
Колодин с Дианой и её младшей сестрой Таней прилетают в Ингушетию на отдых. Путевку в гостиницу с большой скидкой предложил местный житель, которому Диана помогла в Питере как сотрудник полиции. Взяв такси, компания отправляется к месту отдыха. Уже на трассе за ними увязывается машина бандитов. Адрес оказывается неверным, там пусто. Бандиты стреляют по такси и убивают водителя. Колодин из пистолете первого бандита убивает второго, дерется с первый. Диана и Таня убегают. Появляется ещё одна машина с бандитами, девочек на ней увозят. Избитый до полусмерти Колодин остается на дороге. Прилетает Богатов. Колодина без сознания находят в больнице. Богатов вызывает собровцев, потому что дочек похитили. В отеле Богатова ждет бандит. Он связывает его по телефону с Саидом. Богатов убеждается, что дочки живы. Ему велят взять машину напрокат и ехать по координатам. Он едет и в сарае в горах находит фото Асхаба и снайперскую винтовку. Тайпан, Туча и Ланцет, приехав, поселяются у Гайтемира из местного СОБРа. Фомин находит Богатова. Тот должен убить капитана Асхаба Гаппархоева и снять на видео. И чтобы выглядело это как несчастный случай. Разрабатывают операцию и имитируют ранение Асхаба Богатовым во время захвата скотокрадов. Асхаба увозят в больницу. Саид недоволен, что Асхаб не мертв. Он говорит, что в сарае Богатова ждет сюрприз. Там папка с новой целью, с фото Идриса.
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев