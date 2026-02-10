Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

В Ставрополье инспектор ДПС останавливает грузовик для проверки и находит пакеты с наркотой. Пригнав машину в опорник, он просит участкового перенести пакеты, а сам звонит в центр и вызывает помощь. Но раньше появляются Балаган и его бандиты. Они забирают пакеты, убивают в опорнике всех, даже водителя, и уезжают по трассе. Питерских собровцев местные силовики привозят на базу отдыха, устраивают фотосафари в заповеднике. Бойцы фотографируют редких птиц и животных. Егерю звонят и просят проверить фотоловушку, с которой исчез сигнал. Оставив гостей и силовиков на поляне, егерь уезжает. Ловушка разломана, а по нему стреляют бандиты. Услышав выстрелы, наши бойцы прыгают в машину. Вскоре они находят убитого егеря. Они бросаются в погоню. Перед ними две машины с Гурамом, двумя браконьерами и тремя бандитами во главе с Балаганом. У собровцев только одно ружье убитого егеря. Им удается расстрелять двух браконьеров. Остальные преступники уезжают на одной машине. Балаган убивает запаниковавшего Гурама. Фомин думает, что было две группы преступников– браконьеры с ружьями и бандиты с автоматами. В багажнике брошенной машины находят труп Цыпалова. Фомин и Агеев идут в офис заповедника, чтобы найти запись с фотоловушки. Там они убивают двух бандитов Балагана, которые пришли с той же целью. На записи – Цыпалов под дулом Балагана, лицо которого кажется Фомину знакомым.

