Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн
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Не пропустите новые приключения петербургского СОБРа на Кавказе: сериал «Наш спецназ. Ингушетия» смотреть онлайн можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
Специальные эпизоды детективного сериала точно удивят зрителей горными пейзажами и новой атмосферой: вы увидите, как отряд «Трефы» справляется с боевыми задачами далеко за пределами Петербурга. СОБР в полном составе — Тайпан, Туча, Ромео, Отец и Ланцет под командованием Ильи Фомина — отправляется на тренировочные сборы в Ингушетию. Едва бойцы успевают сойти с поезда, как для них находится неотложное дело: в регионе произошло страшное ДТП. Илья Фомин вместе с отрядом соглашается помочь местным коллегам нагнать и остановить автоцистерну, которая скрылась с места происшествия.
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Информация
Рейтинг
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев