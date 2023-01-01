Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

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Не пропустите новые приключения петербургского СОБРа на Кавказе: сериал «Наш спецназ. Ингушетия» смотреть онлайн можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



Специальные эпизоды детективного сериала точно удивят зрителей горными пейзажами и новой атмосферой: вы увидите, как отряд «Трефы» справляется с боевыми задачами далеко за пределами Петербурга. СОБР в полном составе — Тайпан, Туча, Ромео, Отец и Ланцет под командованием Ильи Фомина — отправляется на тренировочные сборы в Ингушетию. Едва бойцы успевают сойти с поезда, как для них находится неотложное дело: в регионе произошло страшное ДТП. Илья Фомин вместе с отрядом соглашается помочь местным коллегам нагнать и остановить автоцистерну, которая скрылась с места происшествия.



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