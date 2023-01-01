Наш спецназ. Ингушетия
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Наш спецназ. Ингушетия

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн

9.12022, Наш спецназ. Ингушетия 4 серии
Детективы, Боевики18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Сезоны и серии

2-й сезонНаш спецназ. Ингушетия

Сюжет

Не пропустите новые приключения петербургского СОБРа на Кавказе: сериал «Наш спецназ. Ингушетия» смотреть онлайн можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

Специальные эпизоды детективного сериала точно удивят зрителей горными пейзажами и новой атмосферой: вы увидите, как отряд «Трефы» справляется с боевыми задачами далеко за пределами Петербурга. СОБР в полном составе — Тайпан, Туча, Ромео, Отец и Ланцет под командованием Ильи Фомина — отправляется на тренировочные сборы в Ингушетию. Едва бойцы успевают сойти с поезда, как для них находится неотложное дело: в регионе произошло страшное ДТП. Илья Фомин вместе с отрядом соглашается помочь местным коллегам нагнать и остановить автоцистерну, которая скрылась с места происшествия.

Не терпится узнать, как СОБР встретят в горном регионе? Тогда включайте специальные серии экшен-детектива «Наш спецназ. Ингушетия» (2024), который уже доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Наш спецназ 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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7.8 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»

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