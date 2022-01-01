Ингушетия. Ликвидация. Часть 1
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Наш спецназ
Наш спецназ. Ингушетия
Ингушетия. Ликвидация. Часть 1
9.12022, Ингушетия. Ликвидация. Часть 1
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезонНаш спецназ. Ингушетия

О сериале

У шлагбаума в тренировочный лагерь СОБРа происходит взрыв грузовика. Погибший водитель утверждал, что привез груз для Артагана. Имя ликвидированного хозяина подпольного нефтезавода и спонсора террористов прозвучало не случайно. Кто-то начал мстить за него силовикам.

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Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»