Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

У шлагбаума в тренировочный лагерь СОБРа происходит взрыв грузовика. Погибший водитель утверждал, что привез груз для Артагана. Имя ликвидированного хозяина подпольного нефтезавода и спонсора террористов прозвучало не случайно. Кто-то начал мстить за него силовикам.





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