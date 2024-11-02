Ингушетия. Ликвидация. Часть 2
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Наш спецназ
Наш спецназ. Ингушетия
Ингушетия. Ликвидация. Часть 2
9.22022, Ингушетия. Ликвидация. Часть 2
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Собровцы выходят на наемника Васси, который продолжает готовить взрывы, добывая компоненты для бомбы на складе бытовой химии. Фомину удается предотвратить взрыв у здания ФСБ, а также вычислить заказчика терактов.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»