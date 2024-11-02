Бойцы питерского СОБРа приезжают в Ингушетия на тренировочные сборы. И сразу приходят на помощь местным силовикам. Автоцистерна снесла экипаж ДПС, мчится в сторону гор. Водитель отстреливается. В цистерне – краденая нефть. Но зачем погибать за нефть?



