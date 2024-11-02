Ингушетия. Кровь земли. Часть 1
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Наш спецназ
Наш спецназ. Ингушетия
Ингушетия. Кровь земли. Часть 1
9.22022, Ингушетия. Кровь земли. Часть 1
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Бойцы питерского СОБРа приезжают в Ингушетия на тренировочные сборы. И сразу приходят на помощь местным силовикам. Автоцистерна снесла экипаж ДПС, мчится в сторону гор. Водитель отстреливается. В цистерне – краденая нефть. Но зачем погибать за нефть?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»