Ингушетия. Кровь земли. Часть 2
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Наш спецназ
Наш спецназ. Ингушетия
Ингушетия. Кровь земли. Часть 2
9.12022, Ингушетия. Кровь земли. Часть 2
Детективы, Боевики18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезонНаш спецназ. Ингушетия

Сюжет

Собровцы узнают, что в горах идет охота бандитов на Инала. Он стал свидетелем убийства брата перевозчиками краденой нефти. Бойцы Фомина выдвигаются в горы, чтобы спасти Инала.

Сериал Ингушетия 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»