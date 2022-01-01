Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Собровцы узнают, что в горах идет охота бандитов на Инала. Он стал свидетелем убийства брата перевозчиками краденой нефти. Бойцы Фомина выдвигаются в горы, чтобы спасти Инала.





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