Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 смотреть онлайн

«Наш спецназ» — сериал о сложной и опасной работе отряда СОБРа. К команде присоединяются новые герои, которые добавят в суровые будни немного хаоса, ведь угрозы подстерегают не только на заданиях.



В сериале «Наш спецназ» 4 сезон добавляет в сюжет семейные неурядицы, ревность и неожиданные встречи. В отряд приходит амбициозная пресс-секретарь — старая любовь одного из командиров. Тем временем у Богатова появляется еще больше поводов для беспокойства, когда его жена начинает работать рядом с бойцами. Кто-то осваивается в роли молодого отца, кто-то пытается наладить отношения, а кому-то приходится разбираться с обвинениями и подозрениями. Но как только звучит тревога, «Трефы» снова собираются вместе и работают быстро и слаженно.



Если вам нравятся напряженные драмы и динамичные сюжеты, включайте сериал «Наш спецназ» — 4 сезон онлайн можно посмотреть на Wink.

