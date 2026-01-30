Наш спецназ. Сезон 4
Наш спецназ
4-й сезон

Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 смотреть онлайн

9.12025, Наш спецназ. Сезон 4 35 серий
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
О сериале

«Наш спецназ» — сериал о сложной и опасной работе отряда СОБРа. К команде присоединяются новые герои, которые добавят в суровые будни немного хаоса, ведь угрозы подстерегают не только на заданиях.

В сериале «Наш спецназ» 4 сезон добавляет в сюжет семейные неурядицы, ревность и неожиданные встречи. В отряд приходит амбициозная пресс-секретарь — старая любовь одного из командиров. Тем временем у Богатова появляется еще больше поводов для беспокойства, когда его жена начинает работать рядом с бойцами. Кто-то осваивается в роли молодого отца, кто-то пытается наладить отношения, а кому-то приходится разбираться с обвинениями и подозрениями. Но как только звучит тревога, «Трефы» снова собираются вместе и работают быстро и слаженно.

Если вам нравятся напряженные драмы и динамичные сюжеты, включайте сериал «Наш спецназ» — 4 сезон онлайн можно посмотреть на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

