Залетные бандиты вторгаются в коттедж торговца нелегальными лекарственными препаратами. Собровцы проводят операцию по захвату точки, но одному бандиту удается сбежать. Он тормозит такси Гарика, и с этого момента у семьи Фомина начинаются большие неприятности.

