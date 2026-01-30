Заметая следы
Wink
Сериалы
Наш спецназ
4-й сезон
Заметая следы
9.22025, Заметая следы
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Наш спецназ, 4 сезон, 3 серия

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Джон сливает Валерона, который продает украденные компьютеры. Кречетов и бойцы приезжают на место сделки. Кречетов играет роль покупателя. Появляются бандиты, чтобы с боем забрать компьютеры, и погибают. Что не так с этими компьютерами?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»