WinkСериалыНаш спецназ4-й сезонЗаметая следы
9.22025, Заметая следы
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Наш спецназ, 4 сезон, 3 серия
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 1
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 2
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 3
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 4
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 5
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 6
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 7
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 8
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 9
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 10
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 11
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 12
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 13
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 14
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 15
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 16
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 17
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 18
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 19
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 20
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 21
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 22
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 23
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 24
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 25
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 26
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 27
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 28
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 29
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 30
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 31
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 32
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 33
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 34
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 4 Серия 35
О сериале
Джон сливает Валерона, который продает украденные компьютеры. Кречетов и бойцы приезжают на место сделки. Кречетов играет роль покупателя. Появляются бандиты, чтобы с боем забрать компьютеры, и погибают. Что не так с этими компьютерами?
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев