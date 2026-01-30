Джон сливает Валерона, который продает украденные компьютеры. Кречетов и бойцы приезжают на место сделки. Кречетов играет роль покупателя. Появляются бандиты, чтобы с боем забрать компьютеры, и погибают. Что не так с этими компьютерами?

