4-й сезон
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 35 смотреть онлайн

О сериале

Похищают мастера по ремонту компьютеров Сергея Иванова. Выясняется, что у него есть дядя с криминальным прошлым. В нем по фото Фомин узнает одного из преступников, укравших банкомат. Связано ли похищение с кражей?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

