Грязный Гарик
Wink
Сериалы
Наш спецназ
4-й сезон
Грязный Гарик
9.22025, Грязный Гарик
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 30 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Неизвестный сжигает на костре торговца контрафактными таблетками. Он что-то бормочет про жертвоприношения. Жертвой едва не становится Гарик, случайный свидетель ритуала. Фомин думает, что безумец действует не по своей воле.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»