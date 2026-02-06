Операция, которой не было
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Сериалы
Наш спецназ
4-й сезон
Операция, которой не было
9.22025, Операция, которой не было
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

У судьи Косухиной бандиты похищают сына Антона. Они присылают палец сына и требуют, чтобы мать перевела им изъятую крипту. Что произойдет быстрее – собровцы найдут Антона или у судьи сдадут нервы, и она отправит выкуп?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»