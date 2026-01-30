Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Из-за границы возвращается, договорившись с ФСБ, бывший помощник главы ОПГ Боксера. У него есть компромат на Боксера, который давно отсидел и вышел на свободу. Силовики понимают, что Боксер сделает все, чтобы устранить подельника. И только Фомин догадывается – как.

