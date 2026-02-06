Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 25 смотреть онлайн

Оперативники наблюдают за домом сбытчика фальшивых денег. Он чем-то не угодил фальшивомонетчику Ною, бандиты которого приходят его убивать. Диана предупреждает сбытчика и вызывает СОБР. Сбытчика все-таки убивают, а в его телефоне находят звонок от Дианы. Ей грозит опасность.

