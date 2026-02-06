Ноев побег
Wink
Сериалы
Наш спецназ
4-й сезон
Ноев побег
9.22025, Ноев побег
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 25 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Оперативники наблюдают за домом сбытчика фальшивых денег. Он чем-то не угодил фальшивомонетчику Ною, бандиты которого приходят его убивать. Диана предупреждает сбытчика и вызывает СОБР. Сбытчика все-таки убивают, а в его телефоне находят звонок от Дианы. Ей грозит опасность.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»