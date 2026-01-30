Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

Оперативники следят за угнанной фурой. Когда она съезжает с трассы, вызывают СОБР. Покупатель фуры видит бойцов. Прикрываясь угонщиком, он стреляет ему в висок, садится в джип и уезжает. Почему он идет на такой риск из-за пустой фуры?

