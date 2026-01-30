Варя Фомина с классом идет на экскурсию в музей Мясницких. Туда врываются грабители, стреляют в учительницу, похищают золото сарматов. У преступников явно был наводчик. Директор музея вспоминает, что к нему приходила журналистка Марина Венцова. Но такой не существует.

