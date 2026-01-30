Охотники за реликвиями
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Наш спецназ
4-й сезон
Охотники за реликвиями
9.22025, Охотники за реликвиями
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Наш спецназ, 4 сезон, 4 серия

Сезоны и серии

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О сериале

Варя Фомина с классом идет на экскурсию в музей Мясницких. Туда врываются грабители, стреляют в учительницу, похищают золото сарматов. У преступников явно был наводчик. Директор музея вспоминает, что к нему приходила журналистка Марина Венцова. Но такой не существует.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»