Лизу Пряникову просит о помощи знакомая, главный бухгалтер фирмы, которая хочет выпутаться из неприятной ситуации. На глазах у Лизы машину с Кучумовой и её охранниками расстреливают. Грабители забирают сумку с деньгами. Лиза вызывает СОБР.

