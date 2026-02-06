Материнское сердце
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Наш спецназ
4-й сезон
Материнское сердце
9.22025, Материнское сердце
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 24 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Светлана Богатова зашла в больницу договориться о медкомиссии для собровцев. Там коллеги попросили её помочь в приемном отделении. Если бы она знала, к каким последствиям это приведет, ни за что бы не согласилась.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»