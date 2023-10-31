Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 1
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 2
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 3
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 4
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 5
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 6
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 7
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 8
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 9
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 10
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 11
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 12
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 13
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 14
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 15
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 16
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 17
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 18
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 19
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 20
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 21
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 22
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 23
- 18+44 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 24
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 25
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 26
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 27
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 28
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 29
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 30
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 31
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 32
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 33
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 34
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 35
- 18+43 мин
Наш спецназ
Сезон 2 Серия 36
О сериале
Снова в бой за порядок и справедливость: Алексей Кравченко возвращается к роли Виктора Фирсова в напряженном боевике «Наш спецназ» — 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на Wink.
Во втором сезоне рассказывается о появлении нового командира «Трефов» Ильи Фомина, который заменяет Фирсова, получившего серьезное ранение в конце первой части. Фомин — опытный спецназовец с лидерскими качествами и отличными навыками ведения боя, но его методы работы вызывают сомнения у некоторых членов отряда. Отец, Туча, Ланцет и Ромео продолжают выполнять опасные задания, но теперь им приходится адаптироваться к новому руководству. В ходе выполнения миссий они столкнутся с новыми вызовами, включая борьбу с организованной преступностью, спасение заложников и предотвращение террористических актов.
Если вам нравятся боевики о бескомпромиссных бойцах, готовых рискнуть всем ради защиты своей страны и ее граждан, то скорее включайте детективный сериал «Наш спецназ» — смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеопортале Wink!
Рейтинг
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев