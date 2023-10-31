Снова в бой за порядок и справедливость: Алексей Кравченко возвращается к роли Виктора Фирсова в напряженном боевике «Наш спецназ» — 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на Wink.



Во втором сезоне рассказывается о появлении нового командира «Трефов» Ильи Фомина, который заменяет Фирсова, получившего серьезное ранение в конце первой части. Фомин — опытный спецназовец с лидерскими качествами и отличными навыками ведения боя, но его методы работы вызывают сомнения у некоторых членов отряда. Отец, Туча, Ланцет и Ромео продолжают выполнять опасные задания, но теперь им приходится адаптироваться к новому руководству. В ходе выполнения миссий они столкнутся с новыми вызовами, включая борьбу с организованной преступностью, спасение заложников и предотвращение террористических актов.



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