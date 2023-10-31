Наш спецназ. Сезон 2
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2-й сезон

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

9.22022, Наш спецназ. Сезон 2 36 серий
Детектив, Боевик18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Снова в бой за порядок и справедливость: Алексей Кравченко возвращается к роли Виктора Фирсова в напряженном боевике «Наш спецназ» — 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на Wink.

Во втором сезоне рассказывается о появлении нового командира «Трефов» Ильи Фомина, который заменяет Фирсова, получившего серьезное ранение в конце первой части. Фомин — опытный спецназовец с лидерскими качествами и отличными навыками ведения боя, но его методы работы вызывают сомнения у некоторых членов отряда. Отец, Туча, Ланцет и Ромео продолжают выполнять опасные задания, но теперь им приходится адаптироваться к новому руководству. В ходе выполнения миссий они столкнутся с новыми вызовами, включая борьбу с организованной преступностью, спасение заложников и предотвращение террористических актов.

Если вам нравятся боевики о бескомпромиссных бойцах, готовых рискнуть всем ради защиты своей страны и ее граждан, то скорее включайте детективный сериал «Наш спецназ» — смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»