Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 2 серия 35 смотреть онлайн

Детектив, Боевик18+
Захватывающий сериал с Алексеем Кравченко в роли старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования. Виктор Фирсов всегда считал своего отца настоящим героем, ведь тот служил в СОБРе и погиб при исполнении, когда сыну было 18 лет. Сейчас Виктору 45, и он руководит группой немедленного реагирования «Трефы», стараясь быть столь же бесстрашным и справедливым, как его папа. Вместе со своими бойцами Фирсов выявляет наркоторговцев и охотится за опасными преступниками. Отважные «Трефы» не только выезжают на горячие вызовы, но порой и самостоятельно раскрывают преступления по горячим следам. Наблюдать за подвигами команды Фирсова будет особенно интересно, если смотреть остросюжетный сериал «Наш спецназ» (2022) онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

