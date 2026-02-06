Кречетов в роли покупателя встречается с продавцами золота. Оно украдено с аукциона. Бандит фотографирует Кречетова и показывает главарю что-то на телефоне. Тот выхватывает сверток и стреляет. Как фото оперативника оказалось в базе преступников?

