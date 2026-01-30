Покер вслепую
Wink
Сериалы
Наш спецназ
4-й сезон
Покер вслепую
9.12025, Покер вслепую
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

От информатора силовики узнают адрес перевалочного пункта наркоторговца Покера. Они ждут у склада, но тот не появляется. Зато Кречетова, Фомина и Зубкову начинают преследовать бандиты. Кажется, что это месть Покера. Так ли это?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»