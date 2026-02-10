Карачаево-Черкесия. Пульсар. Часть 2
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Наш спецназ
Наш спецназ. Карачаево-Черкесия
Карачаево-Черкесия. Пульсар. Часть 2
9.22025, Карачаево-Черкесия. Пульсар. Часть 2
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
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Наш спецназ (сериал, 2025) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Пропадают два аккредитованных на открытие обсерватории журналиста. Фомин понимает, что это шанс Бритвы проникнуть на объект. Он попадет на территорию, а хакер-кореец взломает цифровой замок, чтобы попасть внутрь.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»