Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Захватывающий сериал с Алексеем Кравченко в роли старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования. Виктор Фирсов всегда считал своего отца настоящим героем, ведь тот служил в СОБРе и погиб при исполнении, когда сыну было 18 лет. Сейчас Виктору 45, и он руководит группой немедленного реагирования «Трефы», стараясь быть столь же бесстрашным и справедливым, как его папа. Вместе со своими бойцами Фирсов выявляет наркоторговцев и охотится за опасными преступниками. Отважные «Трефы» не только выезжают на горячие вызовы, но порой и самостоятельно раскрывают преступления по горячим следам. Наблюдать за подвигами команды Фирсова будет особенно интересно, если смотреть остросюжетный сериал «Наш спецназ» (2022) онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- ВШРежиссёр
Виктор
Шкуратов
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Сергей
Горобченко
- НВАктёр
Никита
Василевский
- НЧАктёр
Никита
Чеканов
- АПАктёр
Андрей
Папанин
- НБАктриса
Надежда
Борисова
- МЖАктёр
Матвей
Жизневский
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- МНАктёр
Михаил
Новиков
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- Актёр
Евгений
Михайленко
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- ВГОператор
Владислав
Гурчин
- ВКОператор
Вячеслав
Крылов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев