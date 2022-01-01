10. Лучшие друзья девушек
Wink
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Наш спецназ
1-й сезон
10. Лучшие друзья девушек
9.12022, 10. Лучшие друзья девушек
Детективы, Боевики18+

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Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Захватывающий сериал с Алексеем Кравченко в роли старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования. Виктор Фирсов всегда считал своего отца настоящим героем, ведь тот служил в СОБРе и погиб при исполнении, когда сыну было 18 лет. Сейчас Виктору 45, и он руководит группой немедленного реагирования «Трефы», стараясь быть столь же бесстрашным и справедливым, как его папа. Вместе со своими бойцами Фирсов выявляет наркоторговцев и охотится за опасными преступниками. Отважные «Трефы» не только выезжают на горячие вызовы, но порой и самостоятельно раскрывают преступления по горячим следам. Наблюдать за подвигами команды Фирсова будет особенно интересно, если смотреть остросюжетный сериал «Наш спецназ» (2022) онлайн в хорошем качестве на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Боевики, Детективы
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»