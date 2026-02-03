Калининград. Фотография на память. Часть 1
Wink
Сериалы
Наш спецназ
Наш спецназ. Калининград
Калининград. Фотография на память. Часть 1
9.12026, Калининград. Фотография на память. Часть 1
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Наш спецназ (сериал, 2026) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Отряд «Трефы» с командиром Фоминым выезжает на операцию в Калининградскую область, чтобы перехватить сообщников киллера. Смотреть «Наш спецназ. Калининград» будет интересно поклонникам оригинального сериала «Пятого канала» с Сергеем Горобченко.

В питерском порту проходит сложная операция, в результате которой отряд спецназа «Трефы» устраняет киллера по кличке Гольф. Однако скоро становится понятно: Гольф — только один из участников преступного сговора, а его сообщники ведут дела в Калининградской области. К счастью, командир отряда Илья Фомин похож на ликвидированного киллера, поэтому решает заселиться в гостиницу по документам Гольфа и раскопать подробности о его банде. Однако поездка оканчивается жестокой перестрелкой, и теперь «Трефам» понадобятся все их навыки, чтобы справиться с врагом.

Чтобы узнать, что ждет питерский отряд на Янтарном берегу, смотрите сериал «Наш спецназ. Калининград» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»