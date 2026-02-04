Тайна фройляйн Эльзы. Часть 2
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Наш спецназ
Наш спецназ. Калининград
Тайна фройляйн Эльзы. Часть 2
9.22026, Тайна фройляйн Эльзы. Часть 2
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ. Калининград, 1 сезон, 6 серия

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонНаш спецназ. ИнгушетияНаш спецназ. КалининградНаш спецназ. Карачаево-ЧеркесияНаш спецназ. Ингушетия 2

О сериале

Бойцы слышат легенду, что во время войны в одном из особняков жила любовница генерала Эльза, и там могли остаться её драгоценности. Черные копатели прочесывают дома в районе, в надежде найти клад. Повезет ли им?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»