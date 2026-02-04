Вторая жизнь Калигулы. Часть 1
Наш спецназ
Наш спецназ. Калининград
Вторая жизнь Калигулы. Часть 1
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Наш спецназ (сериал, 2026) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

О сериале

Пряникова отправляют консультантом на съемки фильма про СОБР. Он видит на съемочной площадке убитого оператора. На берегу моря собачник находит труп девушки со следами пыток. Есть ли связь между этими убийствами?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

