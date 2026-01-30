Пленник
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Наш спецназ
3-й сезон
Пленник
9.22022, Пленник
Детектив, Боевик18+
Алексей Кравченко в захватывающем экшене об опасной работе специального отряда быстрого реагирования
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Наш спецназ (сериал, 2022) сезон 3 серия 33 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Кречетов и собровцы задерживают курьера, перевозчика янтаря. Кречетов сам везет товар бандитам, но они узнают, что он не тот, за кого себя выдает. Оперативника похищают, чтобы пытками выбить признание, кто сдал курьера.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Наш спецназ»